شكرا لقرائتكم هوك: القوات التي ستصل السعودية هدفها درء خطر إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك، اليوم الجمعة، إن القوات الأميركية التي ستصل السعودية هدفها درء خطر إيران ولا نسعى لصراع.

وأضاف براين هوك في مؤتمر صحافي: لا بد من ردع برنامج إيران الصاروخي، مشيرا إلى أن الأخيرة رفضت كل الحلول الدبلوماسية.

وأكد هوك أنه يجب على الاتحاد الأوروبي الضغط لمنع إيران من تطوير برنامجها الصاروخي، معربا عن رغبته في أن توقف إيران شن هجماتها بالمنطقة.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز، الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال عدد كبير من الجنود الإضافيين إلى السعودية في أعقاب هجوم 14 سبتمبر/ أيلول على منشأتي النفط، الذي ألقت واشنطن والرياض مسؤوليته على إيران.

Advertisements

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان "نشر عدد كبير من القوات بالسعودية يشمل مجموعات للدفاع الجوي ومجموعات قتالية".

وأشار البيان إلى "إرسال سربين من الطائرات ومنظومتي ثاد وباتريوت الدفاعيتين إلى السعودية".

وأفاد البيان أن التعزيزات الجديدة تشمل "إرسال 3000 من الجنود الأميركيين إلى السعودية".

وقال البنتاغون: "لا نسعى للصراع مع النظام الإيراني، لكننا نحتفظ بقدرات للرد على أي تهديدات".

وفي منتصف سبتمبر/أيلول، حمّل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إيران مسؤولية الهجوم على موقعين نفطيين عائدين لشركة أرامكو في السعودية، لافتا إلى أن إيران تقف خلف نحو 100 هجوم على السعودية.