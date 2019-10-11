الأرصاد الجوية: طقس غد غائم جزئياً مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا ودافئا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، متوقعة أن يكون طقس يوم غد غائم جزئياً مع انخفاض محدود ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل، كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات.

كما توقعت أن يكون طقس الأيام لامقبلة على الشكل التالي:

الأحد: قليل الغيوم مع بداية ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية لشهر تشرين الأول، وانخفاض بنسبة الرطوبة.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع.