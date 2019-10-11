أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا ودافئا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، متوقعة أن يكون طقس يوم غد غائم جزئياً مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.
كما توقعت أن يكون طقس الأيام لامقبلة على الشكل التالي:
الأحد: قليل الغيوم مع بداية ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية لشهر تشرين الأول، وانخفاض بنسبة الرطوبة.
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد الجوية: طقس غد غائم جزئياً مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.