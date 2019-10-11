علّق وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "لأننا نؤمن أن حرية المواطن تبدأ من تحرير حاجاته الأساسية والضرورية من جشع المحتكرين، ولأنه يتضح وجود ​منظومة​ خفية تعمل في ليل لتعطيل البلد وضرب عملته واقتصاده؛ لا حل لأزمة ​المحروقات​ إلا من خلال تولي الدولة استيراد المشتقات النفطية وتسليمها لشركات التوزيع".

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كانت هذه تفاصيل خبر مراد: لا حل لأزمة المحروقات إلا بتولي الدولة استيراد المشتقات النفطية وتسليمها لشركات التوزيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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