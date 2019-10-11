قيومجيان بحث مع طراف تعزيز التعاون مع الاتحاد الاوروبي

التقى وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان سفير الاتحاد الاوروبي الجديد رالف طراف على رأس وفد في زيارة رسمية هي الاولى له للوزارة منذ تسلمه منصبه. وتناول البحث الوضع السياسي في لبنان عموما، والوضع الاقتصادي خصوصا.
وتطرق قيومجيان إلى "العلاقة بين الوزارة والاتحاد الأوروبي وسبل تفعيل أطر التعاون والتنسيق معا"، شارحا لطراف "المشاريع والبرامج التابعة للوزارة والمدعومة من الاتحاد الاوروبي".
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