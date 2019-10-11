التقى وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ سفير ​الاتحاد الاوروبي​ الجديد ​رالف طراف​ على رأس وفد في زيارة رسمية هي الاولى له للوزارة منذ تسلمه منصبه. وتناول البحث الوضع السياسي في ​لبنان​ عموما، و​الوضع الاقتصادي​ خصوصا.

وتطرق قيومجيان إلى "العلاقة بين الوزارة و​الاتحاد الأوروبي​ وسبل تفعيل أطر التعاون والتنسيق معا"، شارحا لطراف "المشاريع والبرامج التابعة للوزارة والمدعومة من الاتحاد الاوروبي".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان بحث مع طراف تعزيز التعاون مع الاتحاد الاوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.