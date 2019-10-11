ابراهيم: اضراب الافران والمخابز ليس استعراضياً ولن يكون ليوم واحد

أعلن رئيس الاتحاد نقابات الافران والمخابز ​كاظم ابراهيم​، عن لقاء الاتحاد اليوم مع وزير الاقتصاد منصور بطيش، "وعدم التوصل الى اي حلول لمشكلة القطاع"، كاشفا "ان الاجتماع لم يوصل الى اي نتيجة".

وأشار ابراهيم في حديث تلفزيوني الى "ان بطيش طمأننا بتوفر الدولارات في حين ان هذا غير صحيح،" مؤكدا "ان خطوة الاضراب ليست استعراضية والاضراب لن يكون ليوم واحد فقط، ومستمرون بتحركاتنا،" وأوضح ان "لم نلمس جدية من بطيش، ولا من السلطة، بتوفر الارادة للحل".