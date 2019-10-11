أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ بأن "معظم محطات الوقود في ​البقاع الغربي​ وبعلبك أقفلت التزاما بالاضراب". وكانت نقابة اصحاب محطات الوقود قد أعلنت بعد ظهر اليوم الإضراب القسري لحين إيجاد حل لشراء المحروقات بالليرة، وتوقف المحطات عن بيع المحروقات لحين صدور وثيقة خطية عن الجهات الرسمية المعنية بشراء المحروقات بالليرة اللبنانية، داعية المحطات الى الالتزام بالعقود مع شركات توزيع المحروقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: معظم محطات الوقود في البقاع الغربي وبعلبك أقفلت التزاما بالاضراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.