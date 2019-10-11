خارجية تونس تدعو إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية التركية في سوريا

دعت ​وزارة الخارجية​ التونسية إلى "وقف فوري للعمليات العسكرية التركية شمال شرقي ​سوريا​، بالنظر إلى ما سينجم عنها من تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدةً أن "تونس تتابع ببالغ الانشغال العمليات العسكرية التركية الجارية بشمال شرقي سوريا، وما قد ينجرّ عنها من مزيد تعقيد الأوضاع وتهديد ​الأمن​ والاستقرار في المنطقة وتعميق معاناة ​الشعب السوري​ الشقيق". وأهابت بـ"كافة الجهات ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار وفض النزاعات بالطرق السلمية"، مؤكدة "أهمية مبدأ احترام سيادة الدول وصون أمنها واستقرارها".

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