هوك: نواصل فرض العقوبات على إيران لوقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار

لفت المبعوث الأميركي الخاص بشأن ​إيران​ ​براين هوك​ إلى أن "إرسال قوات إضافية للسعودية هدفه ردع إيران"، مشيراً إلى أن "​طهران​ تواصل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة"، مؤكداً "إننا نواصل فرض العقوبات على إيران لوقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار"، مضيفاً "على إيران أن تغير سلوكها وأن تتصرف كدولة طبيعية".

وفي مؤتمر صحفي له، اكد هوك "إننالن نسمح لإيران بتهديد الملاحة الدولية في الخليج"، مشيراً إلى أن "القوات التي ستصل ​السعودية​ هدفها درء خطر إيران ولا نسعى لصراع"، مؤكداً أنه "لا بد من ردع برنامج إيران الصاروخي".