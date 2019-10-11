عراقجي: لتعزيز التعاون الدولي والاقليمي حول التغير المناخي

اكد مساعد وزير الخارجية للسؤون السياسية ​عباس عراقجي​ "ضرورة تعزيز التعاون الدولي والاقليمي في مجال ​التغير المناخي​"، مشيراً إلى أن "القرارات المتخذة في هذا الخصوص لن تتحقق من دون التعاون مع سائر البلدان".

ولفت إلى ان "الاجراءات الهادفة ال معالجة التغير المناخي ولاسيما احتواء ظاهرة الغبار والاتربة و​المياه​ العابرة للحدود الوطنية"، مشيراً إلى أنه "يمكن تحويل القضايا الخلافية في هذا الخصوص الى فرص للتعاون المشترك"، مؤكداً "استعداد ​الخارجية الايرانية​ للتعاون الشامل مع المؤتمر الدولي والاقليمي السادس للتغير المناخي"، داعيا الى "رفع المستوى المعرفي العام بشأن تداعيات هذه الظاهرة".