عراقجي: لتعزيز التعاون الدولي والاقليمي حول التغير المناخي

اكد مساعد وزير الخارجية للسؤون السياسية عباس عراقجي "ضرورة تعزيز التعاون الدولي والاقليمي في مجال التغير المناخي"، مشيراً إلى أن "القرارات المتخذة في هذا الخصوص لن تتحقق من دون التعاون مع سائر البلدان".
ولفت إلى ان "الاجراءات الهادفة ال معالجة التغير المناخي ولاسيما احتواء ظاهرة الغبار والاتربة والمياه العابرة للحدود الوطنية"، مشيراً إلى أنه "يمكن تحويل القضايا الخلافية في هذا الخصوص الى فرص للتعاون المشترك"، مؤكداً "استعداد الخارجية الايرانية للتعاون الشامل مع المؤتمر الدولي والاقليمي السادس للتغير المناخي"، داعيا الى "رفع المستوى المعرفي العام بشأن تداعيات هذه الظاهرة".
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