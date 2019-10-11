قسد: قواتنا تعرضت لاعتداء من قبل قوات إيرانية جنوب دير الزور

أكّد قائد ​قوات سوريا الديمقراطية​ الجنرال مظلوم ​كوباني​ عبدي أن "شرطنا لإجراء مفاوضات مع ​تركيا​ هو وقف الاعتداء"، مشيرًا الى أن "تركيا استهدفت قواعد عسكرية بعد انسحاب ​القوات الأميركية​ منها".

ولفت عبدي الى أن "​القوات التركية​ باتت تسيطر على 8 قرى على الحدود السورية"، كاشفًا عن أن "قواتنا تعرضت لاعتداء من قبل قوات إيرانية جنوب ​دير الزور​".

ونوّه بأن "شروطنا لأي صفقة مع ​النظام السوري​ تشمل قبوله بمنطقة حكم ذاتي، وتتضمن دمج قواتنا ضمن ​الجيش السوري​ مستقبلاً".