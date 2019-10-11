قسد: قواتنا تعرضت لاعتداء من قبل قوات إيرانية جنوب دير الزور

أكّد قائد قوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم كوباني عبدي أن "شرطنا لإجراء مفاوضات مع تركيا هو وقف الاعتداء"، مشيرًا الى أن "تركيا استهدفت قواعد عسكرية بعد انسحاب القوات الأميركية منها".
ولفت عبدي الى أن "القوات التركية باتت تسيطر على 8 قرى على الحدود السورية"، كاشفًا عن أن "قواتنا تعرضت لاعتداء من قبل قوات إيرانية جنوب دير الزور".
ونوّه بأن "شروطنا لأي صفقة مع النظام السوري تشمل قبوله بمنطقة حكم ذاتي، وتتضمن دمج قواتنا ضمن الجيش السوري مستقبلاً".
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