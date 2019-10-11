شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب تركى معارض يفضح مساعى أردوغان لنشر الإرهاب فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح الكاتب التركى المعارض أدم يافوز أرسلان، مخطط الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بشأن نشر الإرهاب فى أوروبا.

وقال الكاتب التركى المعارض فى تغريدة له باللغة الإنجليزية، عبر حسابه الشخصى على "تويتر"،"إذا كان أردوغان يهدد اليوم دول الاتحاد الأوروبي بفتح الأبواب لإرسال 3.6 مليون سوري ، فهل يعيد تهديده المماثل بإرسال 10 آلاف من مقاتلي داعش إلى أوروبا؟ ".

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وتابع الكاتب التركى المعارض،"بالنسبة لي ، ما فعله هو مقدمة لما سيفعله غدًا".