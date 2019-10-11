الفنان محمود الترابي يدخل القفص الذهبي..ويعلن ذلك بصورة مع زوجته

عقد الفنان المغربي محمود الترابي، أمس الخميس، قرانه من شابة تدعى هاجر، ، وأعلن ذلك لجمهوره، اليوم الجمعة، عبر منشور على أنستغرام.

ونشر محمود الترابي، على حسابه الشخصي بموقع التواصل أنستغرام صورة مع زوجته، توثق للحظة يلبسها خاتم الزواج.

واكتفى الترابي في تعليقه بعبارة الحمد لله مرفقة بقلب، لتتقاطر عليه التهاني والتبريكات من طرف متتبعي حسابه.

وغاب الفنان أحمد الترابي، عن الساحة الفنية منذ مدة، وقد خضع لحمية غدائية قاسية وتمارين شاقة للتمكن من فقدان الوزن الزائد.