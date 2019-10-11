- 1/2
- 2/2
عقد الفنان المغربي محمود الترابي، أمس الخميس، قرانه من شابة تدعى هاجر، ، وأعلن ذلك لجمهوره، اليوم الجمعة، عبر منشور على أنستغرام.
ونشر محمود الترابي، على حسابه الشخصي بموقع التواصل أنستغرام صورة مع زوجته، توثق للحظة يلبسها خاتم الزواج.
واكتفى الترابي في تعليقه بعبارة الحمد لله مرفقة بقلب، لتتقاطر عليه التهاني والتبريكات من طرف متتبعي حسابه.
وغاب الفنان أحمد الترابي، عن الساحة الفنية منذ مدة، وقد خضع لحمية غدائية قاسية وتمارين شاقة للتمكن من فقدان الوزن الزائد.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنان محمود الترابي يدخل القفص الذهبي..ويعلن ذلك بصورة مع زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.