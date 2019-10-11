ضمت حارث والإدريسي.. خاليلوزيتش يختار تشكيلة الأسود لمواجهة ليبيا

اختار البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، دخول المباراة الودية، التي ستجمع بعد قليل بين الأسود ومنتخب ليبيا، على أرضية الملعب الشرفي بوجدة، بتشكيلة ضمت الأسماء التالية:

في حراسة المرمى ياسين بونو، ثم عصام الشباك، وجواد ياميق، ويونس عبد الحميد، وحمزة منديل، بالإضافة لسفيان أمرابط، وفيصل فجر، ونور الدين أمرابط، ثم أمين حارث، وأسامة الإدريسي، ثم يوسف النصيري.

وتمثل مباراة ليبيا الظهور الثالث لخاليلوزيتش مع المنتخب الوطني، بعدما خاض مع الأسود مباراتين وديتين شتنبر الماضي، ضد كل من بوركينافاسو، والنيجر، حيت تعادل في الأولى بهدف في كل شبكة، وفاز في الثانية بهدف دون رد.

يذكر أن “أسود الأطلس”، ستخوض لقاء وديا آخرا، الثلاثاء القادم، ضد المنتخب الغابوني، وذلك على أرضية الملعب الكبير لمدينة طنجة، بداية من الساعة الثامنة مساء.