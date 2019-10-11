حمد ﷲ: “لم أرفض دعوة خاليلوزيتش وخلافي كان مع رونار فقط”

قال المغربي عبد الرزاق حمد ﷲ مهاجم نادي النصر السعودي، إنه لا يوجد خلاف بينه، وبين المنتخب الوطني، مؤكدا استعداده لتمثيله مستقبلا.

وأشار صاحب 28 عاما، في تصريحات لإذاعة “راديو مارس”، أن خلافه كان مع الفرنسي هيرفي رونار المدرب السابق للأسود، الذي أساء التعامل معه، نافيا أن يكون قد تمرد على المنتخب الوطني.

واعترف حمد ﷲ بوجود خلافات بينه وبين بعض لاعبي المنتخب، موضحا في الوقت ذاته أنه تجاوزها، بينما بقي خلافه مع رونار قائما.

وأكد مهاجم النصر، أنه لم يرفض دعوة وحيد خاليلوزيتش لخوض وديتي ليبيا والغابون، معتبرا أن سوء فهم حصل على مستوى التواصل، بينه وبين مساعد الناخب الوطني، مصطفى حجي.

واعتذر حمد ﷲ للجمهور المغربي، مشيرا أنه كان سيغادر معسكر المنتخب قبل التوجه إلى مصر، ولو تكررت معه نفس الاستفزازات، التي حدثت أثناء تجمع الأسود قبيل “كان” 2019.