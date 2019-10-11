مقتل جنديين تركيين شمالي سوريا

أفادت مصادر أمنية تركية، الجمعة، بأن عسكريين اثنين قتلا في هجوم نفذه "إرهابيون" بقذائف هاون، مستهدفين قاعدة عسكرية بريف حلب شمالي سوريا.
وذكرت وكالة "الأناضول"، ان "ثلاثة جنود آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع في منطقة اعزاز، (خارج نطاق عملية نبع السلام) الجارية شرق نهر الفرات".
وتم نقل جثماني العسكريين إلى تركيا قبل أن تقام مراسم توديعهما في مطار غازي عنتاب، ومن ثم إرسالهما إلى مسقط رأسيهما في ولايتي قونية وبيلاجيك.
في وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع في بيان، مقتل جندي تركي في الاشتباكات الدائرة مع عناصر "حزب العمال الكردستاني" خلال عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات في سوريا.
وتم نقل جثماني العسكريين إلى تركيا قبل أن تقام مراسم توديعهما في مطار غازي عنتاب، ومن ثم إرسالهما إلى مسقط رأسيهما في ولايتي قونية وبيلاجيك.
في وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع في بيان، مقتل جندي تركي في الاشتباكات الدائرة مع عناصر "حزب العمال الكردستاني" خلال عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات في سوريا.
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