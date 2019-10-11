'داعش' يتبنى تفجير السيارة المفخخة في القامشلي السورية

وقتل ثلاثة مدنيين في الانفجار الذي وقع في شارع مكتظ في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرقي سوريا، وفق ما أعلنت قوى الأمن الكردية.

واستهدف التفجير مطعما في المنطقة المذكورة، أثناء وجود مدنيين وصحافيين، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر أمنية كردية.