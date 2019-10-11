عمليات سامراء تعلن قطع طريق سامراء بغداد ابتداء من الغد

اعلنت قيادة عمليات سامراء، الجمعة، عن قطع طريق سامراء بغداد ابتداء من يوم غد السبت.

وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "سيتم قطع طريق سامراء بغداد ابتداء من يوم غد السبت".

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واضاف ان "الطريق البديل هو المدخل الجنوبي ( ناحية المعتصم)"، مشيرا الى ان "هذا الاجراء جاء لتخفيف الزخم الحاصل على مداخل سامراء لحين انتهاء زيارة الأربعين".

يذكر أن زيارة الأربعين تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشيا على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم، وقد استهدفت الجماعات المسلحة في الأعوام السابقة الزوار في الطرق المؤدية إلى كربلاء بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة.