فرار 5 معتقلين دواعش إثر قصف تركي على سجن بشمالي سوريا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، إن 5 معتقلين من تنظيم داعش الإرهابي فروا من أحد السجون التي تديرها بعد سقوط قذائف تركية بجواره في مدينة القامشلي شمالي شرقي سوريا.
وأفاد مسؤول إعلامي في قوات سوريا الديمقراطية بأن المعتقلين فروا من سجن "نفكور"، الواقع عند الأطراف الغربية لمدينة القامشلي ذات الأغلبية الكردية.
وكان أحد حراس السجن قال: "إن هذا السجن يضم مقاتلين أجانب من التنظيم".
وأشار مسؤول آخر في قوات سوريا الديمقراطية إلى أن القذائف تتساقط "باستمرار" قرب سجن جيركين الذي يؤوي أيضا عناصر من التنظيم في المدينة.
وتشهد المناطق الواقعة شمال شرقي سوريا عدوانا تركيا، منذ الأربعاء الماضي، وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 262 من عناصر الجيش التركي، و22 من مقاتليها منذ بداية العدوان الذي قوبل بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.
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