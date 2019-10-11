وزير الخزانة الأمريكي: لدينا القدرة على تدمير الاقتصاد التركي وقد نفرض عقوبات على أنقرة

أكد وزير الخزانة الامريكي ستيفن منوتشين الجمعة، إن الولايات المتحدة تستطيع "شل" الاقتصاد التركي "اذا اضطررنا الى ذلك" مع "استمرار هجوم انقرة على المقاتلين الاكراد في شمال شرق سوريا".

وأطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، عدواناً عسكرياً على سوريا، أوقع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وأدى لنزوح نحو مائة ألف.

وقال منوتشين في مؤتمر صحفي إن الرئيس "دونالد ترامب يعتزم توقيع مرسوم لردع تركيا عن مواصلة هجومها العسكري في شمال شرق سوريا".

واضاف "انها عقوبات شديدة جدا. نأمل الا نضطر للجوء اليها، ولكننا نستطيع شل الاقتصاد التركي اذا اضطررنا الى ذلك".

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وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بتدمير الاقتصاد التركي بالكامل في حال إيذاء الأكراد بعد العدوان الأخير عليهم، مشيرا إلى موافقته على فرض الكونجرس عقوبات على تركيا.

وهدد ترامب، الإثنين، "بتدمير ومحو" الاقتصاد التركي إذا اتخذت تركيا أي خطوة يعتبرها "تجاوزاً للحدود".

وقال ترامب عبر تغريدات على تويتر: "إذا فعلت تركيا أي شيء نعتبره "مجاوزاً الحدود" فسندمر اقتصادها تماماً".

وتراجعت الليرة أكثر من 2% مسجلة 5.83 أمام الدولار في الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش، بعد أن أغلقت عند 5.7000 الجمعة.

وفي وقت سابق انخفضت العملة إلى 5.8375 ليرة للدولار، وهو أضعف مستوى لها منذ الثاني من سبتمبر/أيلول.