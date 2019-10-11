الأمم المتحدة: 100 ألف نازح شمال شرق سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن نحو 100 ألف شخص تركوا منازلهم في شمال شرق سوريا، حيث يتزايد عدد من يلوذون بالملاجئ والمدارس في أعقاب التوغل العسكري التركي في المنطقة هذا الأسبوع.
وقالت المنظمة الدولية في بيان: "الأثر الإنساني ملموس بالفعل.. غادر ما يقدر بمئة ألف شخص منازلهم بالفعل".
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الخميس، نزوح أكثر من 60 ألف مدني من مناطقهم شمال شرق سوريا جراء العدوان التركي.
وأشار المرصد إلى مقتل العشرات بينهم مدنيون على الجانب السوري بمنطقتي تل أبيض ورأس العين، في اليوم الأول للعدوان التركي.
في المقابل أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، مقتل 262 من عناصر الجيش التركي و22 من مقاتليها منذ بداية العدوان الأربعاء الماضي.
جاء ذلك في بيان للقوات تضمن حصيلة نتائج "الغزو التركي" على شمال شرق سوريا خلال يومي 9 و10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
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