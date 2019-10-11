منظمة سودانية تقاضي الإخواني عبدالحي يوسف بتهم فساد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة سودانية فتح بلاغ جنائي ضد الإخواني الإرهابي عبدالحي يوسف بتهمة الثراء الحرام.

وقالت منظمة "زيرو فساد" غير الحكومية على صفحتها بموقع فيسبوك إن يوسف يفترض أن يمثل أمام نيابة الثراء الحرام بالخرطوم الجمعة أو السبت في البلاغ المدون ضد شركته "وادي الجندي للإسبيرات".

وبحسب مصادر سودانية، فإن البلاغ المدون ضد يوسف متعلق بحصول شركته على إعفاءات جمركية وضريبية طوال الفترة الماضية الأمر الذي مكنه من تحقيق أرباح طائلة وهو ما يندرج تحت بند "الثراء الحرام والمشبوه" في القانون السوداني.

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ويواجه الإخواني عبدالحي يوسف وهو من المقربين للرئيس المعزول عمر البشير بلاغا آخر دونته في مواجهته وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي التي اتهمها بالكفر، على خلفية تبنيها دوري كرة قدم للسيدات لأول مرة في تاريخ البلاد.

ويعد عبدالحي واحدا من أبرز القيادات الإخوانية في السودان التي تعرف محليا بجماعة الهوس الديني، وهو مثار جدل الأوساط السودانية هذه الأيام.

ويملك عبدالحي يوسف خبرة متراكمة في التحريض والتطرف وزرع الفتن داخل السودان وخارجه التي بدأ في توظيفها حاليا لنفخ الروح في تنظيم الإخوان البائد في السودان من خلال تعرية الحكومة الانتقالية.