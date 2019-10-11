بلومبرج: أردوغان وقع في فخ سوريا وستسقط مؤامرته قريبا

جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365

أفاد تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية، الجمعة، بأن العدوان التركى على شمال سوريا سيفشل قريبا، وأن التحركات الأمريكية والتركية فى الآونة الأخيرة ستقود الرئيس السورى لانتصار جديد ربما يفوق توقعات كثيرين، ومن هنا ستسقط مؤامرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال تقرير الوكالة الأمريكية إنه على مدار السنوات الثمانية التى غرقت فيها سوريا فى حرب أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص، كانت الولايات المتحدة وتركيا من بين أشد أعداء نظام الرئيس السورى بشار الأسد، وقاما بتسليح خصومه بشكل واضح.

ويقول جيمس دورسى، الخبير فى شئون الشرق الأوسط فى كلية الدراسات الدولية بسنغافورة، إن مدى استفادة الأسد من هذه التطورات يعتمد على الكيفية التى سيرد بها الأكراد على هذا التحول فى السياسة الأمريكية ونطاق الحملة التى يشنها أردوغان ، قائلا : أعتقد أن الأكراد لا خيار أمامهم سوى التحالف مع الأسد، الأمر الذى سيوسع الأراضى السورية التى تسيطر عليها حكومة الأسد .