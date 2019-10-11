شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط لليرة التركية وأردوغان يتحدى العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (عواصم) عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم (الجمعة) إلى التأكيد بأن نظامه «لن يوقف» هجومه العسكري على سورية. وقال في خطاب به بمدينة إسطنبول «لا يهمنا ما يقوله البعض، لن نوقف هذه» العملية التي تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سورية. وقد هبطت الليرة التركية إلى 5.9 مقابل الدولار بعد تهديد أمريكي بعقوبات على تركيا بسبب حملتها العسكرية على سورية. من جهة ثانية قالت قوات سورية الديموقراطية «قصد»، إن خمسة معتقلين من تنظيم داعش الإرهابي فروا اليوم من أحد السجون التي تديرها بعد سقوط قذائف تركية. وأفاد مسؤول إعلامي في «قصد» أن المعتقلين الخمسة فروا من سجن «نفكور»، الواقع عند الأطراف الغربية لمدينة القامشلي السورية.

عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم (الجمعة) إلى التأكيد بأن نظامه «لن يوقف» هجومه العسكري على سورية. وقال في خطاب به بمدينة إسطنبول «لا يهمنا ما يقوله البعض، لن نوقف هذه» العملية التي تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سورية. وقد هبطت الليرة التركية إلى 5.9 مقابل الدولار بعد تهديد أمريكي بعقوبات على تركيا بسبب حملتها العسكرية على سورية. من جهة ثانية قالت قوات سورية الديموقراطية «قصد»، إن خمسة معتقلين من تنظيم داعش الإرهابي فروا اليوم من أحد السجون التي تديرها بعد سقوط قذائف تركية. وأفاد مسؤول إعلامي في «قصد» أن المعتقلين الخمسة فروا من سجن «نفكور»، الواقع عند الأطراف الغربية لمدينة القامشلي السورية.

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