شكرا لقرائتكم خبر عن بكين: قائمة الكيانات غير الموثوق بها يعتمد على محادثات التجارة مع أمريكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بكين) قال مصدران حكوميان صينيان اليوم (الجمعة) إن «قائمة الكيانات غير الموثوق بها» التي وضعتها البلاد بهدف معاقبة الشركات التي تُعتبر ضارة بالمصالح الصينية أصبحت جاهزة، لكن نشرها يعتمد على مدى التقدم في محادثات التجارة الصينية الأمريكية. وقل أحد المصدرين، وهما على دراية بتفكير القيادة الصينية، إنه تم إلى حد كبير الانتهاء من وضع المعايير التي تحدد ما ومن ستتضمنه القائمة، مضيفاُ أن القائمة لا تزال بحاجة لإجتياز عملية للموافقة عليها. وقال المصدر لرويترز «هناك بالفعل قائمة أساسية للشركات، لكن القائمة قد يتم تعديلها وفقا لمدى التقدم في الخلاف التجاري الصيني الأمريكي»، لكنه رفض الإفصاح عن هويات الشركات.

قال مصدران حكوميان صينيان اليوم (الجمعة) إن «قائمة الكيانات غير الموثوق بها» التي وضعتها البلاد بهدف معاقبة الشركات التي تُعتبر ضارة بالمصالح الصينية أصبحت جاهزة، لكن نشرها يعتمد على مدى التقدم في محادثات التجارة الصينية الأمريكية. وقل أحد المصدرين، وهما على دراية بتفكير القيادة الصينية، إنه تم إلى حد كبير الانتهاء من وضع المعايير التي تحدد ما ومن ستتضمنه القائمة، مضيفاُ أن القائمة لا تزال بحاجة لإجتياز عملية للموافقة عليها. وقال المصدر لرويترز «هناك بالفعل قائمة أساسية للشركات، لكن القائمة قد يتم تعديلها وفقا لمدى التقدم في الخلاف التجاري الصيني الأمريكي»، لكنه رفض الإفصاح عن هويات الشركات.

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