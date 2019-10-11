شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على تركيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بروكسل) هددت حكومات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها في سورية، ورفضت غاضبة تحذير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أنه «سيفتح الأبواب» ويرسل 3.6 مليون لاجئ إلى أوروبا إذا لم تسانده. وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي والذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي على تويتر: «لن نقبل بأي حال أن يكون اللاجئون سلاحاً وأن يُستخدموا في ابتزازنا». وأضاف «تهديدات الرئيس أردوغان... ليست في محلها تماماً».

هددت حكومات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها في سورية، ورفضت غاضبة تحذير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أنه «سيفتح الأبواب» ويرسل 3.6 مليون لاجئ إلى أوروبا إذا لم تسانده. وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي والذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي على تويتر: «لن نقبل بأي حال أن يكون اللاجئون سلاحاً وأن يُستخدموا في ابتزازنا». وأضاف «تهديدات الرئيس أردوغان... ليست في محلها تماماً».

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