مقتل جنديين تركيين بسورية

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جدة - خالد شويل - رويترز (أنقرة) قالت وزارة الدفاع التركية اليوم (الجمعة) إن اثنين من الجنود الأتراك قتلا في سورية بعد هجوم بالمورتر على منطقة قريبة من موقع عسكري في جزء من الشمال السوري كانت أنقرة شنت فيه عملية ضد مسلحين أكراد العام الماضي. ووقع الهجوم في الوقت الذي كثفت فيه تركيا ضرباتها الجوية وضربات المدفعية على وحدات حماية الشعب الكردية السورية في شمال شرق سورية اليوم، في تصعيد لهجوم أثار انتقادات من حلفاء أنقرة الغربيين وأشعل موجة تحذيرات من كارثة إنسانية.

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم (الجمعة) إن اثنين من الجنود الأتراك قتلا في سورية بعد هجوم بالمورتر على منطقة قريبة من موقع عسكري في جزء من الشمال السوري كانت أنقرة شنت فيه عملية ضد مسلحين أكراد العام الماضي. ووقع الهجوم في الوقت الذي كثفت فيه تركيا ضرباتها الجوية وضربات المدفعية على وحدات حماية الشعب الكردية السورية في شمال شرق سورية اليوم، في تصعيد لهجوم أثار انتقادات من حلفاء أنقرة الغربيين وأشعل موجة تحذيرات من كارثة إنسانية.

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