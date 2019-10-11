مجنون ألمانيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه المتطرفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كارلسروه

اعترف منفذ هجوم مدينة هاله الألمانية بجريمته ودوافعه اليمينية المتطرفة والمعادية للسامية. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية أن المتهم شتيفان بي (27 عاما) أدلى باعترافات شاملة أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية.

ويقبع المتهم حاليا في السجن الاحتياطي، بعدما أصدرت السلطات أمر اعتقال بحقه بتهمة القتل في حالتين والشروع في القتل في سبع حالات، حسبما ذكر متحدث باسم الادعاء العام الاتحادي اليوم ردا على استفسار.

Advertisements

وتم القبض على شتيفان بي بعدما قتل بأسلحة نارية امرأة (40 عاما) أمام معبد يهودي في مدينة هاله، ورجلا (20 عاما) في مطعم للشاورما بالقرب من المعبد.

وكان الجاني حاول دون جدوى اقتحام المعبد اليهودي بقوة السلاح، حيث كان يوجد في المعبد وقت الهجوم 51 فردا للاحتفال بأهم عيد يهودي، وهو يوم كيبور.

وخلال فراره أصاب الجاني امرأة ورجلا بطلقات نارية، وبحسب معلومات المحققين، كان يحمل الجاني أربعة مسدسات وعبوات ناسفة.

وفي فيديو اعتراف انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تم عرض مسار الجريمة من منظور الجاني، منذ محاولة اقتحامه المعبد مرورا بإطلاق النار الذي أودى بحياة فردين، وصولا إلى فراره. كما نشر الجاني أفكاره في بيان مكون من 11 صفحة.