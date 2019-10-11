الحوثيون يدمرون تعليم اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت إحصائية حقوقية حديثة عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية نحو 27 ألفا و554 انتهاكا، جرى توثيقها في قطاع التعليم بأمانة العاصمة خلال الفترة من أكتوبر 2018م وحتى أكتوبر الحالي.

وأشار التقرير الذي أصدره مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم إلى أن الانتهاكات توزعت بين قتل خارج القانون، واعتداءات، وتعذيب واعتقالات، ونهب للمرتبات والمساعدات الإنسانية، وتجنيد الأطفال من المدارس، وفرض الفكر الطائفي وشعارات الميليشيات، إلى جانب تغيير المناهج وزرع ثقافة الموت والكراهية.

وبين التقرير الذي صدر بعنوان «نحو المجهول» أن فرق الرصد وثقت 21 حالة قتل خارج القانون، و5 حالات قتل تحت التعذيب و297 حالة اعتداء جسدي وتهديد، وصدور أحكام سياسية بإعدام 10 مديري مدارس ومدرسين وطلاب.

وأشار التقرير إلى أن الاختطافات في المؤسسات التعليمية من قبل ميليشيات الحوثي التي تم رصدها بلغت 568 حالة، شملت مديري مدارس ومشرفين ومدرسين ومدرسات وطلاب وطالبات، تعرض منهم 92 للإخفاء القسري، وتعذيب وحشي في سجون الميليشيات لـ122حالة، ورصد التقرير قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بت157 حالة اقتحام للمنشآت التعليمية الحكومية والخاصة بين مدارس ومناطق تعليمية ومعاهد وقنوات تعليمية.

وأوضح مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبير أن ما تمكنت فرق الرصد الميدانية من توثيقه من انتهاكات رغم المخاطر الكبيرة عليهم خلال عام يعد نزرا يسيرا جدا مما يحدث على الواقع، مؤكدا أن التعليم في أمانة العاصمة والمحافظات التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي تعاني وضعا مأساويا كارثيا ينذر بمستقبل مجهول في ظل الممارسات التي تقوم بها الميليشيات في المؤسسات التعليمية ومكاتب التربية والمدارس من تطييف للتعليم والسعي إلى تغيير الهوية الوطنية.

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انتهاكات الحوثيين في التعليم خلال عام

396 حالة تجنيد للأطفال دون السن القانونية

3277 حالة نهب للمرتبات والمساعدات الإغاثية

8929 حالة فصل وظيفي لمعارضين للميليشيات

65 حالة اعتداء على وقفات احتجاجية سلمية لمعلمين

2903 فعاليات أقامتها الميليشيات الحوثية لطمس الهوية الوطنية

8370 حالة نزوح بين المعلمين