وزير الأمن الإندونيسي يتعافى بعد هجوم السكين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قال رئيس إندونيسيا يوكو ويدودو أمس إن وزير الأمن يتعافى بعد خضوعه لعملية جراحية عقب تعرضه للطعن بسكين على يد اثنين يعتقد أنهما متشددان.
وهاجم رجل وامرأة الجنرال السابق ويرانتو واثنين من مرافقيه أثناء نزول الوزير من سيارته خلال زيارة لمدينة بانديجلانج، بإقليم بانتين، في جزيرة جاوة أمس الأول، وشهد الهجوم قرويون وأطفال كانوا في انتظار الوزير للترحيب به. وقال الرئيس يوكو «الحمد لله، حالته مستقرة، وتتحسن.. تحدث معي وقال إنه يريد الخروج سريعا للمشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء».
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