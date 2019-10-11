شكرا لقرائتكم استطلاع فوكس نيوز: تزايد عدد الأميركيين المؤيدين لإقالة ترمب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف استطلاع للرأي العام الأميركي عن تراجع شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بل إن أكثر من نصف الأميركيين يؤيدون إجراءات عزله التي أعلن عنها مجلس النواب الأميركي مؤخرا.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شبكة "فوكس نيوز" الأميركية الإخبارية، الأربعاء، أن 51 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع، أبدوا تأييدهم للتحقيق الذي يجريه مجلس النواب لعزل ترمب.

وكشف الاستطلاع أن 40 بالمئة أبدوا رفضهم لتلك الإجراءات، فيما قال 21 بالمئة إن الرئيس دونالد ترمب لم يفعل شيئا خاطئا.

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ووصف 20 بالمئة من آراء المستطلعين، التحقيق بأنه مدفوع بأسباب سياسية، بينما قال 15 بالمئة منهم إنهم لا يصدقون المزاعم الواردة في ذلك التحقيق ضد ترمب.

وشملت عينة الاستطلاع 1003 ناخبين أميركيين مسجلين وجرى خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر مع هامش خطأ أقل أو أكثر من 3 نقاط مئوية.

تفاصيل المكالمة

وكان البيت الأبيض قد كشف مؤخرا تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في 25 يوليو الماضي، لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

ويقول الديمقراطيون إن الرئيس ترمب ضغط على زيلينسكي مرارا لإجراء تحقيق حول قيام جو بايدن، عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما، بالتهديد بوقف المساعدات الأميركية لكييف إذا لم تتم إقالة أحد مسؤولي الادعاء، لأنه كان يحقق في قضية تخص شركة غاز على صلة بنجل بايدن.