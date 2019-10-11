شكرا لقرائتكم مقتل 4 في انفجار القامشلي.. وداعش يتبنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تنظيم داعش، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن هجوم بسيارة ملغمة في مدينة القامشلي السورية، مشيرا إلى أنه استهدف مسلحين أكرادا.

وقال التنظيم في تقرير نشرته وكالة أعماق للأنباء التابعة له، إن مقاتلين من داعش فجروا السيارة التي كانت متوقفة قرب موقع أمني كردي في المدينة.

وكانت قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة التي يقودها الأكراد بشمال شرق سوريا قالت في وقت سابق، إن سيارة ملغمة انفجرت في القامشلي اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة تسعة آخرين.

وكان مسؤول إعلامي بقوات سوريا الديمقراطية قد قال إن سيارة ملغمة انفجرت في مدينة القامشلي التي يسيطر عليها الأكراد.

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وأسفر الهجوم عن سقوط 4 قتلى و9 جرحى في انفجار السيارة المفخخة.

ومن جانبها، أوردت مصادر إعلامية تركية عن مصرع مدنيين اثنين آخرين في هجوم بقذائف الهاون على بلدة حدودية تركية، في حين قتل شخص ثالث متأثراً بجروح أصيب بها في هجوم مماثل، الخميس، نقلاً عن الأسوشيتد برس.

وأضافت المصادر أن أحدث هجوم استهدف بلدة سوروج، الجمعة، في حين قال مسؤولون إن طفلاً في بلدة جيلانبينار توفي متأثراً بجروح أصيب بها في وقت متأخر من الخميس.

وبذلك يصل إجمالي حصيلة المدنيين القتلى في هجمات بقذائف الهاون على بلدات حدودية تركية إلى 9، بحسب المصادر التركية.

وقال مسؤولون أتراك إن الميليشيات الكردية أطلقت عشرات من قذائف الهاون على بلدات حدودية تركية منذ بدء الهجوم العسكري التركي على شمال شرقي سوريا يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول. وبين الضحايا طفل عمره 9 أشهر، و4 أطفال في الخامسة عشرة أو أقل، وفقاً للمصادر التركية.