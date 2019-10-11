وزير الخزانة الأميركي: الولايات المتحدة لن تفرض حاليا عقوبات على تركيا

لفت وزير الخزانة الأميركي ​ستيفن منوتشين​ إلى "إنناسنعمل بالتشاور مع ​وزارة الدفاع​ على تقييم الوضع في شمال شرق ​سوريا​"، مشيراً إلى أن "​الولايات المتحدة​ لن تفرض حاليا ​عقوبات​ على ​تركيا​"، مغيداً بـ"إنناسنعمل على عدم تأزيم الوضع الإنساني في شمال شرق سوريا"، معلناً عن أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامبوقع قرارا يمنحنا سلطة إصدار عقوبات بحق تركيا".

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