مسؤول تركي: ألف جهادي أجنبي محتجزون في منطقة يستهدفها الجيش التركي بسوريا

أكد مسؤولان أمنيان ​تركيا​ن عبر وكالة "​رويترز​" للانباء أن "تركيا تعتقد أن هناك أكثر من ألف من مقاتلي داعش قيد الاحتجاز في المنطقة التي يستهدف جيشها السيطرة عليها في شمال شرق ​سوريا​، معظمهم جهاديون أجانب من ​أوروبا​ و​الولايات المتحدة​"، مشيرين إلى انه "يقدر أن هناك ما يقرب من 1200 إلى 1500 مسلح من داعش في مبان تستخدم كسجون في داخل المنطقة التي تنفذ فيها تركيا العملية".

وأشار المسؤولان إلى ان "تركيا لم تتلق إخطاراً رسمياً بشيء لكنه أشار إلى معلومات من مصادر مختلفة في الميدان"، لافتين إلى أن "بينهم أعدادا كبيرة من الولايات المتحدة و​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​بلجيكا​"، مضيفين "لن يتم إطلاق سراح المقاتلين الإرهابيين، ومع ذلك ستكون هناك مبادرات أيضاً لإعادتهم إلى بلادهم الأصلية".