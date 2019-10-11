أكد مسؤولان أمنيان تركيان عبر وكالة "رويترز" للانباء أن "تركيا تعتقد أن هناك أكثر من ألف من مقاتلي داعش قيد الاحتجاز في المنطقة التي يستهدف جيشها السيطرة عليها في شمال شرق سوريا، معظمهم جهاديون أجانب من أوروبا والولايات المتحدة"، مشيرين إلى انه "يقدر أن هناك ما يقرب من 1200 إلى 1500 مسلح من داعش في مبان تستخدم كسجون في داخل المنطقة التي تنفذ فيها تركيا العملية".
وأشار المسؤولان إلى ان "تركيا لم تتلق إخطاراً رسمياً بشيء لكنه أشار إلى معلومات من مصادر مختلفة في الميدان"، لافتين إلى أن "بينهم أعدادا كبيرة من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبلجيكا"، مضيفين "لن يتم إطلاق سراح المقاتلين الإرهابيين، ومع ذلك ستكون هناك مبادرات أيضاً لإعادتهم إلى بلادهم الأصلية".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول تركي: ألف جهادي أجنبي محتجزون في منطقة يستهدفها الجيش التركي بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.