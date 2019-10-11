لودريان: أوروبا لا تستجيب للابتزاز التركي وعلى الأتراك أن يشعروا بالقلق

أكّد وزير الخارجية الفرنسي ​جان إيف لودريان​ أن "خمس سنوات ونحن نقاتل داعش لأنها هي العدو ولم تنته بعد"، مشيرًا الى أن "مقاتلي داعش اليوم إما في ​المخيمات​ أو في السجون أو يعيشون بسرية، ينتظرونا أن نهتم بقضايا أخرى حتى يتمكنوا من تنظيم أنفسهم".

وشدد لودريان على أن "​أوروبا​ لا تستجيب للابتزاز التركي وليست طريقة جيدة"، موضحًا أن "​تركيا​ تدرك أن ما يجري الآن سيؤدي الى إنعاش داعش وهذا أمر خطير جدًا ويهدد تركيا أيضًا، فقد شهدنا هجومات إرهابية من داعش على الأراضي التركية وفي ​اسطنبول​ خاصة. على الأتراك أن يشعروا بالقلق".

