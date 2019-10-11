لودريان: أوروبا لا تستجيب للابتزاز التركي وعلى الأتراك أن يشعروا بالقلق

أكّد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن "خمس سنوات ونحن نقاتل داعش لأنها هي العدو ولم تنته بعد"، مشيرًا الى أن "مقاتلي داعش اليوم إما في المخيمات أو في السجون أو يعيشون بسرية، ينتظرونا أن نهتم بقضايا أخرى حتى يتمكنوا من تنظيم أنفسهم".
وشدد لودريان على أن "أوروبا لا تستجيب للابتزاز التركي وليست طريقة جيدة"، موضحًا أن "تركيا تدرك أن ما يجري الآن سيؤدي الى إنعاش داعش وهذا أمر خطير جدًا ويهدد تركيا أيضًا، فقد شهدنا هجومات إرهابية من داعش على الأراضي التركية وفي اسطنبول خاصة. على الأتراك أن يشعروا بالقلق".
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