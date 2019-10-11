قائد الحرس الثوري: الاميركيون والبريطانيون يتوسلون اليمنيين لقبول وقف إطلاق النار

كشف القائد العام لقوات ​الحرس الثوري الإيراني​، ​اللواء​ ​حسين سلامي​، أن "الأميركيين والبريطانيين يرسلون إلى اليمنيين وساطات من أجل المصالحة، ويتوسلون إليهم لقبول وقف ​إطلاق النار​"، مشيراً إلى ان "الشعب اليمني شعب مقاوم على الرغم من شن أعنف الهجمات عليه".

وأوضح أن "الحرس الثوري يعتبر مؤسسة شعبية وتقف دوما وأينما كانت إلى جانب الشعب"، مشيراً إلى أن "أولوية "الحرس الثوري هي العمل الجهادي والروح الجهادية، وقد وضعناها في مقدمة برامجنا لإزالة الحرمان من خلال التواجد في الساحات الجهادية و​الاقتصاد​ المقاوم ودعم ازدهار الإنتاج".

وأكد أن "مقاومة الشعب الإيراني للأعداء ليس لها حدود"، مشددا على أن "​طهران​ لن تسمح للعدو بالدخول إلى أراضيها"، مشيراً إلى أنه "بتواجدنا في مناطق بعيدا عن حدود البلاد، سنقطع الطريق على العدو ونمنعه من بث المؤامرات والقيام بأعمال عدائية"، لافتاً إلى أن "الحرس الثوري سيوسع من رقعة ​المقاومة​".

ولفت اللواء سلامي إلى أن "العدو أرغم على التراجع عندما رأى المقاومة الإيرانية"، مبينا أن "طريق المقاومة واضح وأن الواجب اليوم يكمن في مواصلة طريق المقاومة البالغ الصعوبة".