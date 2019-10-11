الكتائب: اتحاد أحزاب الوسط الدولي يوافق بالإجماع على قرار قدمناه حول لبنان

أعلن المكتب الإعلامي ل​حزب الكتائب​ ال​لبنان​ية عن أن "اتحاد أحزاب الوسط الدولي وافق على مشروع قرار قدمه حزب الكتائب للمناقشة في اجتماعه التنفيذي. ويدعو القرار ​المجتمع الدولي​ إلى مساعدة لبنان على تخطي أزماته على الصعد كافة من أمنية واقتصادية وعلى صعيد الديمقراطية والحريات. كما يدعو القرار الى مطالبة الدول الصديقة للبنان بمساعدته على تطبيق القرارين الدوليين 1559 و1701".



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