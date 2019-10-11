باسيل غادر الى القاهرة للمشاركة باجتماع وزراء الخارجية العرب

غادر وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ ​بيروت​ متوجها الى القاهرة‏ للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المخصص لبحث التطورات بعد الهجوم التركي على ​سوريا​.

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