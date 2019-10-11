الجراح: الأمور تسير في الشكل الصحيح وستعود الى طبيعتها بدءا من الغد

أكد وزير الاعلام ​جمال الجراح​ في تصريح له بعد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية لدراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية أن "الأمور تسير في الشكل الصحيح وستعود الى طبيعتها بدءًا من الغد ولا لزوم للخوف"، مشيراً إلى أن "هناك آليات معينة نوقشت مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ومع الوزراء ووصلنا إلى حلول معينة"، لافتاً إلى أنه "بالنسبة للجنة الاصلاحات، تم تقسيم الاقتراحات إلى بنود ستدخل في ​الموازنة​ وستقر في جلسة ​مجلس الوزراء​ يوم الاثنين وتم الاتفاق على سلة من القرارات التي ستتخذها الحكومة وسلة من الاجراءات ستحال إلى ​مجلس النواب​ موجب مشاريع قوانين او مراسيم".

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