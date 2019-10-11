أهالي حي سكران في جبشيت احتجوا على اعادة فتح مكب سكران

نفّذ اهالي حي سكران وعدد من ابناء بلدة ​جبشيت​ اعتصاما احتجاجيا امام مكب سكران في حاروف، رفضوا خلاله اعادة فتح المكب الذي يبعد مئة متر عن بئر المياه الذي يغذي بلدة جبشيت و٢٠٠ متر عن مدرسة حاروف الرسمية اضافة الى قربه من المنازل السكنية.

واعلن المعتصمون رفضهم الكامل لاعادة افتتاحه كجزء من حل ترقيع ازمة ​النفايات​ التي تعصف بالبلدة والقرى المجاورة، مطالبين المعنيين والعمل البلدي في ​حزب الله​ و​حركة امل​ العمل على ايجاد جل جذري للازمة بعيدا عن مكب سكران الذي الحق الضرر البيئي والصحي باهالي الحي، سيما وانه تم افتتاحه قبل عام كحل وقتي للازمة الا انه شهد تهريب للنفايات ما ادى الى انتفاضة للاهالي واقفاله، رافضين اعادة الكرة ثانية.

وعمد الاهالي الى اقفال المكب الذي كان قد افتتح صباحا وشهد نقل كميات كبيرة من النفايات اليه مؤكدين الوقوف بالمرصاد لاي محاولة جديدة لفتحه، داعين لايجاد حل للازمة بعيدا عن مكب قريب من المنازل.