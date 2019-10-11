النشرة: أفران صيدا بدأت تشهد ازدحامًا بسبب التهافت على شراء ربطات الخبز

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان الأفران في صيدا بدأت تشهد ازدحامًا من قبل المواطنين الذين تهافتوا على شراء ربطات الخبز خوفا من فقدانه، مع الإضراب المنوي تنفيذه يوم الاثنين، في وقت شهدت محطات الوقود في المنطقة، ازدحاما مماثلا.

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