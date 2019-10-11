البطريرك يازجي: الصرح البلمندي أصبح منارةً علمية وثقافية في لبنان

أكد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس البطريرك يوحنا العاشر يازجي خلال اجتماع لمجلس أمناء ​جامعة البلمند​ "أهمية الصرح البلمندي الذي أصبح منارةً علمية وثقافية في ​لبنان​ والمنطقة، حيث بات اسم البلمند مرادفاً للتميّز ومنتشراً في مختلف أصقاع ​العالم​"، مشيراً إلى "أعمال المجمع المقدّس الذي انعقد في البلمند من الثالث إلى العاشر من الشهر الجاري، والذي تدارس فيه الآباء الأجلاء موضوع العائلة، نواة الكنيسة والمجتمع، والتحدّيات الكبرى التي تواجهها في الوطن وبلاد الإنتشار".

وشدد على "رسالة الكنيسة الأنطاكية الجامعة والتي تعلو فوق كل إثنية وعرق وقومية"، مشيراً إلى أن "جامعة البلمند تجسِّد هذه الرسالة "الجامعة" التي تهدف إلى تثقيف العقل وتهذيب الروح وترسيخ أسس العيش المشترك"، داعياً كل القيمين عليها والعاملين فيها إلى المزيد من التألق والنجاح.