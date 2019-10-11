قوى الأمن تدابير سير على طريق المطار القديمة بسبب أعمال تزييح

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أن "إحدى الشركات ستقوم بأعمال تزييح ودهان حراري لخطوط السير والمسار على ​طريق المطار​ القديمة اعتباراً من الساعة 21.00 من تاريخ اليوم 11/10/2019 ولغاية منتصف ليل السبت في 12/10/2019"، موضحة أن "هذه الاعمال ستجري اعتبارا من جسر المشاة مقابل ​مستشفى الرسول الأعظم​ حتى تحويلة ​الكوكودي​ (المسلك الشرقي) وسيكون قطع الطريق جزئياً"، داعية المواطنين الى "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال ​قوى الامن الداخلي​ وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".

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