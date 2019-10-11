صحناوي: نعمل على تطوير مدينة الاشرفية لتصبح نموذجية

رأى النائب ​نقولا صحناوي​، "ان الحملات التي تشن هي نوع من تهبيط الحيطان وجلد النفس، في حين نرى تحسنا في الدائرة الاولى لبيروت من ناحية الخدمات كما تجميل الشوارع، والمشاريع مستمرة، ونحن لدينا دائما الامل بتحسين الاوضاع".

ودعا صحناوي في حديث تلفزيوني، اللبنانيين الى "ان يأتوا الى شارع ​كرم الزيتون​ وليزوروا حديقة ​فؤاد بطرس​ للتنزه، فضلا عن مشاريع قيد التنفيذ مثل المشروع الرياضي في ​المدور​ وانشاء مواقف للسيارات لحل ازمة زحمة السير" مشددا على "ان البيروقراطية الادارية تؤخر تنفيذ المشاريع ولكن نعمل على تخطيها وحلها، لتسريع التنفيذ". ووعد صحناوي "اللبنانيين بتطوير مدينة ​الاشرفية​ لتصبح نموذجية"، وذلك "بالتعاون البناء مع ​تيار المستقبل​ ومحافظ بيروت ​القاضي زياد شبيب​".

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