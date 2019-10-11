قائد الجيش عرض الأوضاع مع ترزيان والتقى سفير مصر بزيارة وداعية

استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​، النائب ​هاكوب ترزيان​، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. كما استقبل السفير المصري في ​لبنان​ الدكتور نزيه النجّاري، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته في لبنان.

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