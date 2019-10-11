الشركات المستوردة للنفط: الازمة حُلت وسيتم تسليم المحروقات يوم غد بالليرة

أعلن نقيب الشركات المستوردة للنفط جورج فياض في تصريح له بعد لقائه رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في ​السراي الحكومي​ ان "أزمة ​المحروقات​ انتهت وتسليم المحروقات سيتم ابتداء من صباح غدّ السبت بالليرة اللبنانية"، مشيراً إلى انه "تم حل المشاكل المتعلقة بالآلية المتفق عليها مع مصرف لبنان وكذلك بالنسبة لما سيتم استيراده من مشتقات".

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