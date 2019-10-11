النشرة: بري يطلب من الحكومة حل ازمتي المحروقات والطحين قبل الإثنين

علمت "​الخليج 365​" أن سبب تأجيل رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ جلستي ​مجلس النواب​ الى 22 الحالي والى 27 تشرين الثاني هو لمنح ​الحكومة​ مزيداً من الوقت لبت أمر ​الموازنة​ المالية. وقال زوار بري للنشرة أنه "تحدث عن ضرورة تحرك الحكومة لبت أزمتي ​المحروقات​ و​الطحين​ بأسرع وقت، وأن يتمّ التوصل الى حل نهار الإثنين كحد أقصى، لأن المواطن اللبناني لا يحتمل تأجيلاً من دون حلول".

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