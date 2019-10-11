وسائل إعلام مصرية: هبوط اضطراري لطائرة خدمات بترولية في البحر بمصر

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن "​طائرة​ هليكوبتر تابعة لشركة PAS لخدمات البترول هبطت اضطراريا في البحر على بعد 65 ميلا شمال مدينة بورسعيد المصرية أثناء عودتها من أحد حفارات البترول"، موضحةً أن "طائرة الخدمات البترولية كان على متنها 3 ركاب أجانب واثنان من أفراد الطاقم، واستطاعوا الهبوط بسلام دون أي خسائر في الأرواح"، مشيرةً إلى أنه "تم إرسال فريق البحث والإنقاذ لتحديد موقع الحادث وانتشال ركاب الطائرة وإسعافهم وتم تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادثة".

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