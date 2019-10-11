رئيس أركان جيوش أميركا: نواصل العمل مع الأكراد وندعمهم في الحرب على داعش

شدد رئيس أركان الجيوش الأميركية المشتركة مارك ميلي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر، على "أننا مازلنا نتواصل مع قوات سوريا الديمقراطية"، لافتًا الى "أننا نواصل العمل مع الأكراد وندعمهم في الحرب على داعش، كما أننا نطالب تركيا بالتهدئة لتمهيد الطريق أمام تسوية سياسية".
وأوضح ميلي أن "الجيش التركي على دراية كاملة بأماكن تموضع قواتنا وسنعمل على توفير الحماية لجنودنا في المنطقة"، جازمًا أن "تركيا مسؤولة عن تأمين السجون التي يحتجز فيها مسلحو داعش".
وأكّد أن "القوات الأميركية الإضافية إلى السعودية تهدف لتعزيز الردع ضد إيران".
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