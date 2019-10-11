رئيس أركان جيوش أميركا: نواصل العمل مع الأكراد وندعمهم في الحرب على داعش

شدد رئيس أركان الجيوش الأميركية المشتركة ​مارك ميلي​، في ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع ​وزير الدفاع الأميركي​ مارك اسبر، على "أننا مازلنا نتواصل مع ​قوات سوريا الديمقراطية​"، لافتًا الى "أننا نواصل العمل مع ​الأكراد​ وندعمهم في الحرب على داعش، كما أننا نطالب ​تركيا​ بالتهدئة لتمهيد الطريق أمام تسوية سياسية".

وأوضح ميلي أن "​الجيش التركي​ على دراية كاملة بأماكن تموضع قواتنا وسنعمل على توفير الحماية لجنودنا في المنطقة"، جازمًا أن "تركيا مسؤولة عن تأمين السجون التي يحتجز فيها مسلحو داعش".

وأكّد أن "​القوات الأميركية​ الإضافية إلى ​السعودية​ تهدف لتعزيز الردع ضد ​إيران​".