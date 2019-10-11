وزير الدفاع الأميركي: أردوغان وضع المنطقة في ظروف صعبة

أكّد ​وزير الدفاع الأميركي​ مارك اسبر، في ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع رئيس أركان الجيوش الأميركية المشتركة، أن " العملية التركية في شمال شرق ​سوريا​ تقوض الاستقرار في المنطقة، فالرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ وضع المنطقة في ظروف صعبة"، موضحًا "أننا نعمل على توفير الحماية لجنودنا في المنطقة".

ورأى اسبر أن "لا مؤشرات على استجابة ​تركيا​ لطلبنا بوقف التدخل العسكري في سوريا"، مشددًا على "أننا أبلغنا الأتراك بمسؤوليتهم عن حماية سجون عناصر داعش، وقد تحدثنا مع الأتراك بشأن المنطقة الآمنة ولا نعرف أسباب تدخلهم في سوريا".

ولفت الى أن "الإيرانيين مسؤولون عن الهجمات الأخيرة في ​السعودية​"، مشيرًا الى "أننا أرسلنا قوات دعم ومعدات عسكرية ردا على التهديدات الإيرانية في المنطقة والتعزيزات العسكرية ستتضمن إرسال قاذفات وطائرات مسيرة ومنظومات دفاعية للسعودية. نشر ​القوات​ الإضافية يظهر قدرتنا في التعامل مع التهديدات".