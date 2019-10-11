أردوغان: هدفنا القضاء على التنظيمات الإرهابية وليس التدخل في سوريا والعراق

أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، في كلمة له خلال منتدى رؤوساء برلمانات دولية، أن "​الإرهاب​ وباء العصر بآثاره الخطيرة على الشؤون الداخلية والخارجية"، مشيرًا الى أن "​تركيا​ عانت من الإرهاب لأكثر من 35 عاماً تحت أسماء مختلفة".

وشدد أردوغان على "أننا نحترم استقلال دول الجوار ولكننا نرفض أن يهدَّد أمننا واستقرارنا من داخلها"، موضحًا أن "عملية نبع السلام هدفها ​القضاء​ على التنظيمات الإرهابية وتأمين شعوب المنطقة من شرها وليس التدخل في ​سوريا​ و​العراق​ ".

ولفت الى أنه "يجب أن نتخذ موقفاً موحداً ضد التنظيمات الإرهابية التي تهددنا جميعاً"، مبينًا أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام أو تنمية من دون الاستقرار الذي يتحقق من خلال ​الأمن​ ومواجهة التنظيمات الإرهابية"، مؤكداً "إننا لن نوقف العملية العسكرية ضد المسحلين الاكراد شمال سوريا مهما كانت التهديدات".